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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Ахтырке поймали мошенника, который обманул пенсионера

В минувшую субботу в полицию обратился 70-летний житель города Ахтырка, который сообщил, что стал жертвой мошенничества.

Мужчина приобрел у афериста некачественный товар, таким образом потеряв немалую сумму денег. Правоохранители установили 31-летнего мужчину, который мошенническим путем, а именно путем продажи электроинструментов несоответствующего качества и по завышенным ценам, завладел деньгами заявителя в сумме 2000 гривен и 500 долларов США.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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