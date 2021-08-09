В Ахтырке поймали мошенника, который обманул пенсионера

Мужчина приобрел у афериста некачественный товар, таким образом потеряв немалую сумму денег. Правоохранители установили 31-летнего мужчину, который мошенническим путем, а именно путем продажи электроинструментов несоответствующего качества и по завышенным ценам, завладел деньгами заявителя в сумме 2000 гривен и 500 долларов США.
По данному факту в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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