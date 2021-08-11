В центре Сум горело здание (видео)

Час назад горело старое одноэтажное здание между ул. Соборная и Нижнесоборная. На месте происшествия работают пожарные.
«Пожар в центре города Сумы», - комментирует автор видео.
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