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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Прокурор Сумщины стал заслуженным

Руководителя Сумской областной прокуратуры Алексея Тубельця награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Украины».

Приказом Генерального прокурора Ирины Венедиктовой за продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры руководителя Сумской областной прокуратуры Алексея Тубельця награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Украины».

Генеральный прокурор вручила награду руководителю прокуратуры во время мероприятия по случаю Дня Независимости Украины. Поздравляя коллектив Офиса Генпрокурора и областных прокуратур по случаю празднования 30-й годовщины Независимости Украины, Ирина Венедиктова отметила, что для многих год был очень тяжелый, однако, несмотря на это, каждый прокурор ежедневным самоотверженным трудом вносит свой вклад в развитие и становление нашего государства. Мы живем и работаем для Украины и ее народа. Поэтому должны делать все, чтобы общество чувствовало результаты нашей работы и доверяло прокуратуре, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Общество Прокуратура
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