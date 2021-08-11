В Сумах ловили лося 22 августа в Сумы забежал лось.

Его ловили несколько десятков человек, а затем вывезли в Межирич, где он будет жить в вольере с другими животными. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Денис Сокур.

«Веселый день!

В город забежал лось. Метался по частному сектору, крушил заборы, рвал сетки, прыгал с моста, испугавшись машин!

Итак, «Вера в людей восстановлена»!

На помощь лосю собралось десятки небезразличных людей.

Мне набрал мой друг и сообщил об инциденте, мы сразу же выехали на место.

Люди определили его местонахождение, вызвали ветеринара, которая дала ему снотворное! После его связали общими усилиями и погрузили на машину.

Мы прыгнули в кузов и ехали всю дорогу до Межирича (Лебединский район) с ним. Поливая водой - ждали выхода из сна.

По приезду в охотничьи угодья его сгрузили в вольер, где он будет жить с 11 оленями, под присмотром, сытый и в полной безопасности.

Там же люди вызвали ветеринаров, его прокололи, поставили глюкозу и осмотрели!

Спасибо всем людям, кто не остался равнодушным! Огромное спасибо Voronin Vasyl», - написал он.