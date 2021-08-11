В Сумах ловили лося

Его ловили несколько десятков человек, а затем вывезли в Межирич, где он будет жить в вольере с другими животными. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Денис Сокур.
«Веселый день!
В город забежал лось. Метался по частному сектору, крушил заборы, рвал сетки, прыгал с моста, испугавшись машин!
Итак, «Вера в людей восстановлена»!
На помощь лосю собралось десятки небезразличных людей.
Мне набрал мой друг и сообщил об инциденте, мы сразу же выехали на место.
Люди определили его местонахождение, вызвали ветеринара, которая дала ему снотворное! После его связали общими усилиями и погрузили на машину.
Мы прыгнули в кузов и ехали всю дорогу до Межирича (Лебединский район) с ним. Поливая водой - ждали выхода из сна.
По приезду в охотничьи угодья его сгрузили в вольер, где он будет жить с 11 оленями, под присмотром, сытый и в полной безопасности.
Там же люди вызвали ветеринаров, его прокололи, поставили глюкозу и осмотрели!
Спасибо всем людям, кто не остался равнодушным! Огромное спасибо Voronin Vasyl», - написал он.