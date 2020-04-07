В Сумах детям из многодетных малообеспеченных семей выплачены средства для подготовки к учебному году

Выплату проведено детям в возрасте от 6 до 18 лет из многодетных семей (на 402 детей выплачено по 2 тыс. грн), которые одновременно являются получателями помощи малообеспеченным семьям и состоят на учете в департаменте социальной защиты населения по состоянию на 1 августа 2021 года.
Предоставление средств проведено в соответствии с Порядком выплаты одноразовой денежной помощи на детей из многодетных малообеспеченных семей для подготовки к учебному году, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4 августа 2021 № 803.
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