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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:28487

Сумчане получили награды по случаю Дня Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Независимости Украины».

Согласно документу, среди награжденных есть и представители Сумщины.

За значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление обороноспособности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 30-й годовщины независимости Украины:

- орденом «За заслуги» I степени награжден директор сельскохозяйственного предприятия «Комышанское» Владимир Зубко;

- звание «Народный художник Украины» получил сумской живописец Александр Чередниченко;

- звание «Заслуженный артист Украины» получил артист-вокалист Сумской областной филармонии Константин Обозный;

- «Заслуженными донорами Украины» стали Радий Будзинский, Григорий Приходько, Андрей Токманцев и Александр Шкурко;

- «Заслуженным работником Культуры Украины» стала руководитель образцового вокального ансамбля «Крошки» Ахтырского городского центра культуры и досуга Лариса Крошка.

Общество Государственные награды
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