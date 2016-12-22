Сумчане получили награды по случаю Дня Независимости

Согласно документу, среди награжденных есть и представители Сумщины.
За значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление обороноспособности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 30-й годовщины независимости Украины:
- орденом «За заслуги» I степени награжден директор сельскохозяйственного предприятия «Комышанское» Владимир Зубко;
- звание «Народный художник Украины» получил сумской живописец Александр Чередниченко;
- звание «Заслуженный артист Украины» получил артист-вокалист Сумской областной филармонии Константин Обозный;
- «Заслуженными донорами Украины» стали Радий Будзинский, Григорий Приходько, Андрей Токманцев и Александр Шкурко;
- «Заслуженным работником Культуры Украины» стала руководитель образцового вокального ансамбля «Крошки» Ахтырского городского центра культуры и досуга Лариса Крошка.
За значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний...
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