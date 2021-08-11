В Глухове столкнулись мотоцикл и легковушка

По словам владельца авто, он в темное врем суток не заметил движущееся двухколесное транспортное средство, от чего и произошло столкновение, Якобы мотоциклист двигался без света. Виновника и причину ДТП устанавливают сотрудники полиции, пишет Глухів.інфо.
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