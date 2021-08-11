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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:48170

В Глухове столкнулись мотоцикл и легковушка

23 августа около 20.00 в Глухове на пересечении улиц Киево-Московской и Циолковского произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

По словам владельца авто, он в темное врем суток не заметил движущееся двухколесное транспортное средство, от чего и произошло столкновение, Якобы мотоциклист двигался без света. Виновника и причину ДТП устанавливают сотрудники полиции, пишет Глухів.інфо.

Право Дтп
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