На Сумщине за вторник подтвердили 15 случаев заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 25 августа в Сумской области 79 169 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 15 человек (Конотоп - 3, Кролевецкий р-н - 1, Сумы - 11)

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1353 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 290 человек, из них за минувшие сутки - 12 (Краснопольский р-н - 1, Сумы - 9, Сумской р-н - 2).