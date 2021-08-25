На Сумщине за вторник подтвердили 15 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 15 человек (Конотоп - 3, Кролевецкий р-н - 1, Сумы - 11)
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1353 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 290 человек, из них за минувшие сутки - 12 (Краснопольский р-н - 1, Сумы - 9, Сумской р-н - 2).
По состоянию на 24 августа в Сумской области 79 154 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 23 августа в Сумской области 79 138 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 22 августа в Сумской области 79 120 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 21 августа в Сумской области 79 100 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 20 августа в Сумской области 79 036 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....