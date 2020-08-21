В Сумах прошла гонка наций по-сумски 22 августа в Басовском парке впервые в Сумах прошла командная гонка с препятствиями для новичков.

На старт гонки от Race Project, которая оказалась международной, вышли 13 команд по 4 человека в каждой (в том числе студенты СумГУ из стран Африки). Сначала бежали полуфинал, затем пять лучших команд сражались за победу в финале. Нужно было преодолеть всего 3 км, но с 8 препятствиями. В итоге участники

- определились со своим размером тела ползком под колесами;

- попытались впервые с детства вкус песка и грязи;

- измерили глубину реки Псел собственным телом;

- побороли страх высоты;

- подготовились к сезону картофеля перенося мешки;

- разорвали футболки и шорты о колючую проволоку;

- почувствовали себя настоящими амурами пытаясь попасть в цель;

- закрепили все выше перечисленное, проверив, готовы ли лыжи к зиме.

В итоге первыми стала команда Shelest Team, которая справилась за 16 минут 24 секунды. Всего на 9 секунд отстала команда Run, Baby, run. «Бронза» у Azimuth Team, которая отстала еще на минуту.