В Сумах провели чемпионат города по шашкам 24 августа закончился открытый чемпионат г. Сумы по шашкам-64 среди всех возрастных категорий, посвященный Дню Независимости Украины.

В нем приняли участие более 30 шашистов из Сум, Шостки, Сумского и Роменского районов. Победителями чемпионата стали: Среди мужчин: 1 место - Зимовец Виталий (Шостка), 2-е - Марченко Виталий (Сумский р-н, Хотинь), 3-е - Пявка Николай (Сумы); Среди женщин: 1-е место - Настасенко Надежда (Сумы), 2-е - Придатко Екатерина (Сумы) Среди ветеранов: 1-е - Рыбалка Николай, 2-е - Шовкун Евгений, 3-е - Стрежак Дмитрий Среди членов «Инваспорт»: 1-е - Тысячник Роман, 2-е - Савчук Андрей, 3-е - поделили Загорулько Андрей и Якушенко Алексей. Среди старших школьников: 1-е -Стрижак Дмитрий, 2-е - Самойленко Иван, 3-е - Бавыкин Савва. Среди младших школьников: 1-е - Пупченко Денис, 2-е - Недельчев Гриша, 3-е - Голуб Михаил. Среди девушек: 1-е - Придатко Екатерина, 2-е - Голуб Михалина, 3-е - Шевцова Ярослава.