Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:30302

На Сумщине погода будет зависеть от атмосферных фронтов циклона

В ближайшие дни погода на Сумщине будет формироваться под влиянием атмосферных фронтов циклона.

Ожидаются кратковременные дожди с грозами и понижение температуры воздуха.

25 августа: переменная облачность, ночью местами: небольшой кратковременный дождь, гроза, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +11 .. + 16 °С, днем +20 .. + 25 °С.

26 августа: переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +9 .. + 14 °С, днем +19 .. + 24 °С.

27 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, местами значений, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +9 .. + 14 °С, днем +19 .. + 24 °С.

Общество Прогноз погоды
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Что прогнозируют синоптики сумчанам на праздники?
22.08.2021 13:54

Что прогнозируют синоптики сумчанам на праздники?

В праздничные дни погоду на Сумщине будет определять область повышенного давления....

Что прогнозируют сумчанам синоптики?
21.08.2021 07:35

Что прогнозируют сумчанам синоптики?

На выходных на Сумщине ожидается преимущественно сухая, теплая погода....

На завтра в Сумах снова прогнозируют дожди, грозы и град
18.08.2021 17:55

На завтра в Сумах снова прогнозируют дожди, грозы и град

В четверг, 19 августа, в Сумах ожидаются дожди с грозами, местами град....

В Сумах прогнозируют дожди и грозы
17.08.2021 14:06

В Сумах прогнозируют дожди и грозы

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...

На Сумщине прогнозируют тропическую жару
16.08.2021 09:19

На Сумщине прогнозируют тропическую жару

Первые дни новой недели из-за тропической воздушной массы с юго-запада на Сумщине ожидается усиление жары....

view counter

Статьи

Максим и Марина Гладун: «Мечтаем об Олимпиаде»
21.08.2021 14:40
Особенности выбора бокалов для пива
19.08.2021 17:57
Где готовят вкусную лапшу вок в Кременчуге?
19.08.2021 17:18
«НАШ КРАЙ»: природні ресурси мають працювати на громади
19.08.2021 13:10
Фабрика мільйонерів: Епіцентр здійснює мрії українців на 50 мільйонів
19.08.2021 09:52
«Наш край» допомагає споживачам газу захистити свої права
18.08.2021 12:28
Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту
17.08.2021 13:02
Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
16.08.2021 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
11.08.2021 10:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
09.50; 17.00
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.40
Опівночі у високій траві (Рендалл Емметт, 2021)
Опівночі у високій траві (Рендалл Емметт, 2021)
Кино Планета Кіно
22.00; с 23.08 - 20.30
Ремінісценція (Ліза Джой, 2021)
Ремінісценція (Ліза Джой, 2021)
Кино Планета Кіно
11.50; 15.00; 20.00; 22.00
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.30; 14.05; 17.00; 18.10
Не дихай 2 (Родо Саягес, 2021)
Не дихай 2 (Родо Саягес, 2021)
Кино Планета Кіно
22.30; с 23.08 - 20.45
Персонаж (Шон Леві, 2020)
Персонаж (Шон Леві, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30; 12.45; 15.55; 17.25; 19.45

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.