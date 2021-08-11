На Сумщине погода будет зависеть от атмосферных фронтов циклона

Ожидаются кратковременные дожди с грозами и понижение температуры воздуха.
25 августа: переменная облачность, ночью местами: небольшой кратковременный дождь, гроза, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +11 .. + 16 °С, днем +20 .. + 25 °С.
26 августа: переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +9 .. + 14 °С, днем +19 .. + 24 °С.
27 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, местами значений, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +9 .. + 14 °С, днем +19 .. + 24 °С.
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