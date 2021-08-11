В Ахтырке присудили двое суток за непристойное поведение Ахтырчанка получила 2 суток ареста за «дефиле» без трусов.

19 августа Ахтырский городской суд определил наказание местной жительнице за непристойное поведение.

8 июля этого года около 10.00 около подъезда одного из домов Ахтырки, находясь в состоянии алкогольного опьянения без нижней одежды (без штанов и трусов), в общественном месте выражалась нецензурной бранью, цеплялась к гражданам, показывала средний палец правой руки в сторону сотрудников полиции.

Суд признал гражданку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и наложил на нее административное взыскание в виде административного ареста сроком 2 (два) дня, пишет Ахтырский городской портал.