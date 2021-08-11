Подробности аварии с велосипедистом в Сумах (видео)

Инспекторы, прибыв и оградив место происшествия, предварительно выяснили, что 53-летний водитель, управляя автомобилем Renault Logan, допустил наезд на велосипедиста, который внезапно выехал на проезжую часть из-за припаркованного грузового автомобиля.
В результате ДТП 32-летний велосипедист получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу для оказания необходимой помощи.
Для выяснения обстоятельств ДТП полицейские вызвали следственно-оперативную группу.
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