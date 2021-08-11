Подробности аварии с велосипедистом в Сумах (видео) 21 августа, около 10:30, патрульные Сум получили сообщение о ДТП на улице Героев Крут.

Инспекторы, прибыв и оградив место происшествия, предварительно выяснили, что 53-летний водитель, управляя автомобилем Renault Logan, допустил наезд на велосипедиста, который внезапно выехал на проезжую часть из-за припаркованного грузового автомобиля. В результате ДТП 32-летний велосипедист получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу для оказания необходимой помощи. Для выяснения обстоятельств ДТП полицейские вызвали следственно-оперативную группу.