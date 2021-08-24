На Сумщине 16 новых случаев заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 16 человек (Краснопольский р-н - 1, Сумы - 9, Сумской р-н - 2, Тростянецкий р-н - 4).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1353 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Роменский р-н - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 278 человек, из них за минувшие сутки - 30 (Краснопольский р-н - 2, Ромны - 2, Сумы - 24, Сумской р-н - 2).
По состоянию на 23 августа в Сумской области 79 138 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 22 августа в Сумской области 79 120 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 21 августа в Сумской области 79 100 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 20 августа в Сумской области 79 036 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 19 августа в Сумской области 78 990 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....