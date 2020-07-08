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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:24133

Сумские бейсболисты с «бронзой» Пляжных игр

21-24 августа в Черноморске проходят Ukrainian Beach Games 2021.

В программе много разных видов спорта: бейсбол, алтимат фрисби, корнхолл, вудбол, поул спорт, регби, гандбол, сумо, волейболу, американский футбол, флорбол на воде, текбол, бадминтон, футволей, чирлидинг, футбол.

В турнире по пляжному бейсболу приняли участие две команды сумских «Воронов». Первая команда заняла третье место, вторая – пятое.

Спорт Бейсбол Вороны
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