Сумские бейсболисты с «бронзой» Пляжных игр

В программе много разных видов спорта: бейсбол, алтимат фрисби, корнхолл, вудбол, поул спорт, регби, гандбол, сумо, волейболу, американский футбол, флорбол на воде, текбол, бадминтон, футволей, чирлидинг, футбол.
В турнире по пляжному бейсболу приняли участие две команды сумских «Воронов». Первая команда заняла третье место, вторая – пятое.
17-18 октября в Южном прошел первый тур чемпионат Украины по флорболу в первой лиге в конференции «Левый берег»....
26-27 сентября в Кропивницком прошел «Финал 4-х» чемпионата Украины по бейсболу в дивизионе «Б» высшей лиги....
1-2 августа в Полтаве прошли игры пятого тура чемпионата Украины по бейсболу...
11-12 июля в Харькове прошли игры 3-го тура чемпионата Украины по бейсболу....
4-5 июля в Сумах прошли игры 2-го тура чемпионата Украины по бейсболу в III подгруппе дивизиона «Б» высшей лиге....