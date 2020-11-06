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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:05126

Сумские баскетболисты дважды проиграли участнику Суперлиги

БК «СумДУ» провел двойной спарринг с БК «Харьковские Соколы».

21-22 августа в Харькове прошли два матча между представителями Суперлиги и Высшей лиги.

Первый поединок завершился со счетом 98:31, второй - 98:54.

Спорт Баскетбол БК СумДУ
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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