Сумские баскетболисты дважды проиграли участнику Суперлиги

21-22 августа в Харькове прошли два матча между представителями Суперлиги и Высшей лиги.
Первый поединок завершился со счетом 98:31, второй - 98:54.
Городские власти только на словах обещают молодежи возрождение спорта, а на деле…...
Сумской баскетбольный клуб анонсирует создание партнерской совета клуба....
Открытый чемпионат города Сумы по баскетболу состоялся с 18 по 24 мая в спортивном комплексе СумГПУ имени А. С. Макаренко....
Сегодня, 7 ноября, прошла ответная игра второго предварительного раунда Кубка Украины по баскетболу....
6-7 ноября сумские баскетболисты продолжат борьбу в Кубке Украины....