Сумские баскетболисты дважды проиграли участнику Суперлиги БК «СумДУ» провел двойной спарринг с БК «Харьковские Соколы».

21-22 августа в Харькове прошли два матча между представителями Суперлиги и Высшей лиги.

Первый поединок завершился со счетом 98:31, второй - 98:54.