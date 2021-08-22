В Сумах маршрутка столкнулась с легковушкой: двое травмированных 22 августа, около 16 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Крут.

Предварительно известно, что произошло столкновение маршрутного транспортного средства Рута 25 и легкового автомобиля Opel. Вследствие ДТП оба водителя получили телесные повреждения. Их госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Известно, что пассажиров в транспортных средствах не было. Инспекторы огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.