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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:36414

В Сумах маршрутка столкнулась с легковушкой: двое травмированных

22 августа, около 16 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Крут.

Предварительно известно, что произошло столкновение маршрутного транспортного средства Рута 25 и легкового автомобиля Opel. Вследствие ДТП оба водителя получили телесные повреждения. Их госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Известно, что пассажиров в транспортных средствах не было.

Инспекторы огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.

Право ДТП с маршруткой
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