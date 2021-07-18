Сумские пляжницы стали четвертыми на чемпионате Украины 20-22 августа в Запорожье проходил чемпионат Украины по пляжному волейболу среди спортсменов до 16 лет.

Среди девушек сумская пара Полина Выприцкая / Екатерина Сидоренко была под вторым номером посева. Однако уже во втором раунде они проиграли команде, которая была в рейтинге ниже. После этого победили еще в 4 играх, но в полуфинале и матче за «бронзу» уступили. В итоге они четвертые.

Кроме того, среди юношей до финала дошли воспитанники Центра олимпийской подготовки, который базируется в Сумах: Дмитрий Козий и Алексей Озтире из Киева стали чемпионами, Тимофей Твердохлиб (Киев) и Николай Сирота (Черноморск) серебряными призерами.