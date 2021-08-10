Что прогнозируют синоптики сумчанам на праздники?

Ожидается преимущественно сухая, умеренно теплая погода.
23 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью +10 .. + 15 °С, днем +21 .. + 26 °С.
24 августа: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +10 .. + 15 °С, днем +21 .. + 26 °С.
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