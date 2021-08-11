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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах відбулося урочисте відкриття нового 89-го театрального сезону

21 серпня відбулося урочисте відкриття нового 89-го театрального сезону у Сумському національному академічному театрі драми та музичної комедії імені М.С. Щепкіна.

Цьогорічне відкриття було присвячене 30-річчю Незалежності України. 

Під час урочистостей були нагороджені грамотою обласної ради за багаторічну плідну працю, високу професійну майстерність, відданість обраній справі, вагомий особистий внесок у розвиток театрального мистецтва та з нагоди 30—ї річниці незалежності України: Тетяна Рябікова - артистка оркестру вищої категоріі Комунального закладу культури Сумської обласної ради - Сумського національного академічного театру драми та музичної комедїі імені М.С.Щепкіна та Ольга Богомолова – артистка-вокалістка, провідний майстер сцени Комунального закладу культури Сумської обласної ради Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені М.С.Щепкіна, Заслужена артистка України.

Артисти театру для глядачів показали програму «Ти у серці моїм, Україно!». У ній лунали фантазії на тему українських пісень, уривки з опер та вистав, сучасні пісні.

Отже, запрошуємо глядачів поринути до яскравого театрального калейдоскопу з  нагоди відкриття 89-го театрального сезону в театрі імені М.С.Щепкіна.

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