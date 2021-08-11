ФК «Сумы» сыграет в гостях с лидером (трансляция) Сегодня, 22 августа, ФК «Сумы» сыграет матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге с МФК «Николаев».

Игра начнется в 17:00 на Центральном городском стадионе г. Николаева. Сейчас МФК «Николаев» с 8 очками является лидером группы Б, ФК «Сумы» занимает тринадцатую позицию (4 очка).