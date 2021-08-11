ФК «Сумы» сыграет в гостях с лидером (трансляция)

Игра начнется в 17:00 на Центральном городском стадионе г. Николаева.
Сейчас МФК «Николаев» с 8 очками является лидером группы Б, ФК «Сумы» занимает тринадцатую позицию (4 очка).
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