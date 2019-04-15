Сумские хоккеисты с «серебром» в Харькове

В турнире приняли участие командs из Харькова, Сум и Полтавы. ХК «Сумы» победил ХК «Космос» из Полтавы 3:1 и ХК «Харьковские тигры» 2:1, а в финале уступил 1:4 местному ХК «Динамо». В итоге 2-е место.
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