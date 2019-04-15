Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:46270

Сумские хоккеисты с «серебром» в Харькове

21 августа в Харькове завершился хоккейный турнир по случаю Дня независимости.

В турнире приняли участие командs из Харькова, Сум и Полтавы. ХК «Сумы» победил ХК «Космос» из Полтавы 3:1 и ХК «Харьковские тигры» 2:1, а в финале уступил 1:4 местному ХК «Динамо». В итоге 2-е место.

Спорт Хоккей
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Определился чемпион Сум по хоккею
01.02.2020 19:17

Определился чемпион Сум по хоккею

Финал чемпионата города по хоккею еще прошлого сезона 2018/2019 прошел сегодня, 1 февраля....

Стартовал чемпионат Сумщины по хоккею
08.01.2020 15:37

Стартовал чемпионат Сумщины по хоккею

4-5 января сыграны первые матчи чемпионата Сумской области по хоккею среди команд высшей и первой лиг....

В Сумах разыграли хоккейное первенство среди юношей
19.12.2019 12:54

В Сумах разыграли хоккейное первенство среди юношей

Первенство ДЮСШ «Чемпион» проходило 17-18 декабря в Сумах....

10.10.2019 12:14

Сумские хоккеисты стартовали в харьковском турнире

ХК «Сумы» стартовали в «Кубке «Динамо» в городе Харьков....

Сумские хоккеисты выиграли ветеранский турнир в Виннице
15.04.2019 14:40

Сумские хоккеисты выиграли ветеранский турнир в Виннице

13-14 апреля в Виннице проходил «Кубок вільних гайдамаків» по хоккею среди ветеранских команд....

view counter

Статьи

Максим и Марина Гладун: «Мечтаем об Олимпиаде»
Вчера 14:40
Особенности выбора бокалов для пива
19.08.2021 17:57
Где готовят вкусную лапшу вок в Кременчуге?
19.08.2021 17:18
«НАШ КРАЙ»: природні ресурси мають працювати на громади
19.08.2021 13:10
Фабрика мільйонерів: Епіцентр здійснює мрії українців на 50 мільйонів
19.08.2021 09:52
«Наш край» допомагає споживачам газу захистити свої права
18.08.2021 12:28
Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту
17.08.2021 13:02
Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
16.08.2021 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
11.08.2021 10:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.