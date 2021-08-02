В Конотопе полицейские поймали грабителя Злоумышленник покусился на женскую сумочку, которую заметил в одном из развлекательных заведений города.

21 августа с заявлением о преступлении в полицию обратилась 26-летняя женщина. Она рассказала, что, отдыхая в одном из заведений города Конотоп, неизвестный мужчина похитил у нее сумку, в которой были деньги, мобильный телефон и наушники.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 19-летний местный житель. Часть награбленного у него уже изъяли.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.