В Конотопе полицейские поймали грабителя

21 августа с заявлением о преступлении в полицию обратилась 26-летняя женщина. Она рассказала, что, отдыхая в одном из заведений города Конотоп, неизвестный мужчина похитил у нее сумку, в которой были деньги, мобильный телефон и наушники.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 19-летний местный житель. Часть награбленного у него уже изъяли.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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