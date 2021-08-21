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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:45361

В Сумах на Белопольском столкнулись легковушка и грузовик

ДТП произошло на улице Белопольское шоссе - патрульные составили админматериалы.

Прибыв на место происшествия, патрульные установили, что водитель автомобиля ГАЗ, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Skoda Octavia.

Вследствие ДТП никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя ГАЗ протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Право Дтп
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