В Сумах на Белопольском столкнулись легковушка и грузовик

Прибыв на место происшествия, патрульные установили, что водитель автомобиля ГАЗ, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Skoda Octavia.
Вследствие ДТП никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения.
Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя ГАЗ протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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