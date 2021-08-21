В Сумах на Белопольском столкнулись легковушка и грузовик ДТП произошло на улице Белопольское шоссе - патрульные составили админматериалы.

Прибыв на место происшествия, патрульные установили, что водитель автомобиля ГАЗ, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Skoda Octavia.

Вследствие ДТП никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя ГАЗ протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.