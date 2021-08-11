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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Завершился первый круг чемпионата Сумщины

21 августа прошел перенесенный матч первого круга чемпионата области по футболу в Высшей лиге.

В Краснополье «Явор» принимал команду «Ромны-Рятувальник». Сверхрезультативный матч завершился в пользу хозяев 5:3. Голы: Колесник Владислав, 13, Стрыбак Александр, 20, 25, 82, Бушля Антон, 67 - Прокопчук Алексей, 31, Кончакова Антон, 52, Завгородний Денис, 74, пен.

По итогам первого круга лидирует глуховский «Велетень» - 16 очков в 8 играх, дальше – «Аграрник-Авангард» (Белополье) – 15, «Нефтяник» (Ахтырка) – 15, «Колос» (Севериновка) – 14, «Явор» (Краснополье) - 13, «Украина» (Токари) – 11, «Ромны-Рятувальник» - 9, «Кролевец» - 7, «Альянс-2» (Байрак) – 1.

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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