На Сумщине разыскали 6-летнего мальчика, который потерялся, в поле (видео) Около суток понадобилось правоохранителям, чтобы разыскать ребенка. К поискам вблизи села Шкуратовка Сумского района присоединились неравнодушные граждане. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

20 августа около 22.40, в полицию обратились родители 6-летнего мальчика. Они сообщили, что ребенок потерялся.

К поискам сразу же привлекли сотрудников Главного управления полиции области, весь личный состав Сумского районного управления полиции, военнослужащих Национальной гвардии Украины, кинологов, спасателей. В общем местность прочесывали около 500 правоохранителей. К ним присоединились волонтеры, поисково-спасательный отряд «Милена» и жители села Шкуратовка. Кроме того, для поисков мальчика было привлекли вертолет подразделения пограничной службы с Харьковщины.

Соответствующие ориентировки с описанием внешности и фотографией ребенка было разослано всем территориальных подразделений полиции области. Кроме того, ориентировки распространили в средствах массовой информации для установления любой информации, которая могла бы помочь в розыске пропавшего ребенка.

И уже вечером такая слаженная работа дала результат: около 16.30 мальчика нашли отец и кинолог с собакой, которые прочесывали местность. К счастью, ребенок не пострадал. Оказалось, что мальчик все это время прятался в поле с кукурузой поблизости от места исчезновения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.