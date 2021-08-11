Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:24528

На Сумщине разыскали 6-летнего мальчика, который потерялся, в поле (видео)

Около суток понадобилось правоохранителям, чтобы разыскать ребенка. К поискам вблизи села Шкуратовка Сумского района присоединились неравнодушные граждане. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

20 августа около 22.40, в полицию обратились родители 6-летнего мальчика. Они сообщили, что ребенок потерялся.

К поискам сразу же привлекли сотрудников Главного управления полиции области, весь личный состав Сумского районного управления полиции, военнослужащих Национальной гвардии Украины, кинологов, спасателей. В общем местность прочесывали около 500 правоохранителей. К ним присоединились волонтеры, поисково-спасательный отряд «Милена» и жители села Шкуратовка. Кроме того, для поисков мальчика было привлекли вертолет подразделения пограничной службы с Харьковщины.

Соответствующие ориентировки с описанием внешности и фотографией ребенка было разослано всем территориальных подразделений полиции области. Кроме того, ориентировки распространили в средствах массовой информации для установления любой информации, которая могла бы помочь в розыске пропавшего ребенка.

И уже вечером такая слаженная работа дала результат: около 16.30 мальчика нашли отец и кинолог с собакой, которые прочесывали местность. К счастью, ребенок не пострадал. Оказалось, что мальчик все это время прятался в поле с кукурузой поблизости от места исчезновения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине еще 64 случая заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)
Сегодня 09:15
Як у Сумах відзначатимуть День Незалежності
16.08.2021 15:21
На Сумщине разыскали 6-летнего мальчика, который потерялся, в поле (видео)
Сегодня 20:24
Мальчик, которого почти сутки искали на Сумщине, нашелся
Сегодня 17:31
В Сумах столкнулись две легковушки (видео)
Сегодня 17:05
В Конотопе в ДТП пострадал мотоциклист
Сегодня 14:02
Сумские пограничники начали укрепление границы
Сегодня 12:49
На Сумщині в Підопригорах встановили національний рекорд
Сегодня 12:35
В Сумах снова сбили велосипедиста
Сегодня 11:16
В Шостке встречали гостя из Нидерландов: сын остарбайтерки приехал, чтобы помогать родному городу своей матери
Сегодня 10:14
На Сумщине полицейские разыскивают без вести пропавшего 6-летнего мальичка
Сегодня 09:34
Что прогнозируют сумчанам синоптики?
Сегодня 07:35
view counter

Статьи

Максим и Марина Гладун: «Мечтаем об Олимпиаде»
Сегодня 14:40
Особенности выбора бокалов для пива
19.08.2021 17:57
Где готовят вкусную лапшу вок в Кременчуге?
19.08.2021 17:18
«НАШ КРАЙ»: природні ресурси мають працювати на громади
19.08.2021 13:10
Фабрика мільйонерів: Епіцентр здійснює мрії українців на 50 мільйонів
19.08.2021 09:52
«Наш край» допомагає споживачам газу захистити свої права
18.08.2021 12:28
Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту
17.08.2021 13:02
Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
16.08.2021 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
11.08.2021 10:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.