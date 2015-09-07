На Сумщині в Підопригорах встановили національний рекорд

Тисячі людей зібралися 20 серпня на пагорбах селища Підопригори, аби разом святкувати 30-тиріччя Незалежності України.
Курені з презентаціями потенціалу громад і «фірмових» страв автентичної кухні з територій, виступи творчих колективів Сумщини.
Фестиваль в Підопригорах вже 7 років поспіль об'єднує не лише жителів Сумщини, а й гостей з інших областей. Цього разу продемонстрував туристичний потенціал нашої області.
День завершився яскравим виступом Насті Каменських та студії "Квартал-95".
Сумчан і гостей міста запрошують долучитися до встановлення рекорду України з наймасштабнішого уроку англійської мови....
Продолжается активный ремонт дороги в направлении с. Подопригоры в связи с проведением концертной программы, которая состоится 23 августа....
Федерация вольной борьбе Роменщины приглашает всех желающих детей (приходить с родителями) установить рекорд на Крещение вместе с борцами....
Жителей Сумской области просят присоединиться к масштабной акции, главная цель которой - объединившись по всей Украине побить рекорд из книги...
5 сентября, во время празднования 360-летия города, в Сумах презентовали самую большую в Украине сумку, которая символизирует герб областного центра....