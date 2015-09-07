На Сумщині в Підопригорах встановили національний рекорд Майже 113 тисяч українців одночасно виконали гімн України під відкритим небом.

Тисячі людей зібралися 20 серпня на пагорбах селища Підопригори, аби разом святкувати 30-тиріччя Незалежності України.

Курені з презентаціями потенціалу громад і «фірмових» страв автентичної кухні з територій, виступи творчих колективів Сумщини.

Фестиваль в Підопригорах вже 7 років поспіль об'єднує не лише жителів Сумщини, а й гостей з інших областей. Цього разу продемонстрував туристичний потенціал нашої області.

День завершився яскравим виступом Насті Каменських та студії "Квартал-95".