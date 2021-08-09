В Сумах снова сбили велосипедиста Авария произошла сегодня утром на ул. Героев Крут.

Сообщение о ДТП на улице Героев Крут поступило около 10.20. Предварительно, водитель автомобиля «Рено Логан» допустил наезд на велосипедиста. Велосипедиста госпитализировали в больницу. Обстоятельства выясняются, сообщили в патрульной полиции Сумщины.