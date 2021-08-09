Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:16191

В Сумах снова сбили велосипедиста

Авария произошла сегодня утром на ул. Героев Крут.

Сообщение о ДТП на улице Героев Крут поступило около 10.20. Предварительно, водитель автомобиля «Рено Логан» допустил наезд на велосипедиста. Велосипедиста госпитализировали в больницу. Обстоятельства выясняются, сообщили в патрульной полиции Сумщины.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В ДТП на Сумщине погиб мотоциклист
Вчера 22:47

В ДТП на Сумщине погиб мотоциклист

Сегодня, 20 августа, около 17.00, в селе Собичево Шосткинского района столкнулись автомобиль «Рено Трафик» под управлением 55-летнего водителя и мотоцикл...

Под Шосткой столкнулись трактор и «Мерседес»
Вчера 15:39

Под Шосткой столкнулись трактор и «Мерседес»

Сегодня днем, 20 августа, в Шосткинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие....

Сумские патрульные сообщили подробности вечерней аварии в центре города
Вчера 14:55

Сумские патрульные сообщили подробности вечерней аварии в центре города

Вечером 19 августа в Сумах произошла авария с участием трех автомобилей....

В Сумах на переходе сбили велосипедиста (видео)
Вчера 13:03

В Сумах на переходе сбили велосипедиста (видео)

В результате ДТП в Сумах травмирован велосипедист....

В центре Сум произошла тройная ДТП: есть пострадавшие
Вчера 08:59

В центре Сум произошла тройная ДТП: есть пострадавшие

Вечером 19 августа у перекрестка улицы Петропавловская и Покровской площади произошла тройная ДТП....

Новости

На Сумщине еще 64 случая заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)
Сегодня 09:15
На Сумщине еще 46 случаев заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)
Вчера 09:08
Як у Сумах відзначатимуть День Незалежності
16.08.2021 15:21
В Сумах снова сбили велосипедиста
Сегодня 11:16
В Шостке встречали гостя из Нидерландов: сын остарбайтерки приехал, чтобы помогать родному городу своей матери
Сегодня 10:14
На Сумщине полицейские разыскивают без вести пропавшего 6-летнего мальичка
Сегодня 09:34
Что прогнозируют сумчанам синоптики?
Сегодня 07:35
На Сумщине совершено нападение на экоинспектора
Сегодня 00:32
В ДТП на Сумщине погиб мотоциклист
Вчера 22:47
Сумской футзалист выиграл Суперкубок Украины
Вчера 20:33
СНБО ввел санкции в отношении нардепа от Сумщины Деркача
Вчера 18:48
В Сумах соревновались тяжелоатлеты
Вчера 17:52
view counter

Статьи

Особенности выбора бокалов для пива
19.08.2021 17:57
Где готовят вкусную лапшу вок в Кременчуге?
19.08.2021 17:18
«НАШ КРАЙ»: природні ресурси мають працювати на громади
19.08.2021 13:10
Фабрика мільйонерів: Епіцентр здійснює мрії українців на 50 мільйонів
19.08.2021 09:52
«Наш край» допомагає споживачам газу захистити свої права
18.08.2021 12:28
Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту
17.08.2021 13:02
Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
16.08.2021 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
11.08.2021 10:18
Надія Вайло: «Громада це не бізнес. Це люди»
09.08.2021 13:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.