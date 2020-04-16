В Шостке встречали гостя из Нидерландов: сын остарбайтерки приехал, чтобы помогать родному городу своей матери В Шосткинском городском совете встречали гостя из Нидерландов - Алекса де Коха. Он приехал поклониться земле своих родителей.

В годы Второй Мировой две молодые сестры шосткинки принудительно были интернированы в Германию. Одна из них - мать Алекса. Впоследствии одна из сестер вернулась в родной город, а другая вышла замуж за голландца. В них и родился Алекс. Много лет он приехал в родной город своей матери - в Шостку, чтобы помогать, пишет Шостка.инфо.

Об официальной встрече сообщает на своей странице в Фейсбуке шосткинский мэр Николай Нога:

«Человеческая жизнь - крутая и извилистая тропа. Никогда не знаешь, что ждет тебя в будущем. Не знали своей дальнейшей судьбы и шосткинцы, принудительно вывезенные в годы Второй Мировой войны в Германию, что много лет спустя их дети вернутся на родную землю и будут помогать своему городу. Сегодня провел встречу с господином Алексом. Поклониться земли своих родителей он прибыл из далеких Нидерландов. В бурные годы войны две молодые сестры из Шостки были интернированы в Германию. В дальнейшем одна из них вернулась в родной город, а другая вышла замуж за голландца. У них родился сын Алекс, приехавший на родину своей матери.

Спасибо за откровенный и глубокий разговор! Был поражен высоким уровнем патриотизма и мощным желанием Алекса де Коха узнать, как можно больше о Шостке и Украине. Во время непродолжительного общения господин Алекс рассказывал, что много читал о гетмане Скоропадском, об истории нашего края и даже об индустриальном парке «Свема». Впереди много совместных планов по развитию Шосткинщины».