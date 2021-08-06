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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине полицейские разыскивают без вести пропавшего 6-летнего мальичка

Работники отделения полиции № 1 (г. Белополье) Сумского районного управления полиции устанавливают местонахождение малолетнего Богдана Хоменко, который 20 августа, находясь с родителями, около 19.00 исчез, в то время, как родители отвлеклись.

На вид Богдану 5-6 лет, ростом 110-115 см, худощавого телосложения. Имеет светлые короткие волосы и серые глаза. Был одет в футболку серого цвета, черные шорты и белый картуз.

На розыск без вести пропавшего ребенка ориентирован личный состав полиции Белопольщины. Соответствующие ориентировки с описанием внешности и фотографией Богдана разослано во все территориальные подразделения полиции области. Правоохранители призывают граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске мальчика, просьба сообщить в отделение полиции № 1 (г. Белополье) Сумского районного управления полиции по адресу: г. Белополье, ул. Соборная, 76, или по телефону: 0544-39-12-80, или на круглосуточную линию полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Общество Пропал без вести Пропал ребенок
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