На Сумщине еще 64 случая заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности) По состоянию на 21 августа в Сумской области 79 100 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 64 человек (Белопольский район - 1, Глухов - 9, Глуховский район - 1, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 5, Липоводолинский район - 2, Путивльский район - 2, Ромны - 5, Сумы – 28, Сумской район - 2, Тростянецкий район - 1, Шостка - 5, Ямпольский район - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1352 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Ахтырка - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 223 человек, из них за минувшие сутки - 25 (Белопольский район - 1, Глухов - 1, Конотоп – 13, Сумы - 9, Сумской район - 1).