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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине совершено нападение на экоинспектора

20 августа вблизи с. Леонтиевка бывшего Бурынского района специалист Госэкоинспекции в Сумской области осуществлял обследование территории, на которой удалялись насаждения.

По приблизительной оценке, на указанной территории уже были спилены более 400 тополей, ив, кленов и др. По предварительной информации, разрешения на удаление не было почти на половину из этих деревьев.

Именно этот факт привлек внимание прокуратуры, которая привлекла экоинспектора в качестве профессионального эксперта. Работником инспекции было установлено, что работы по удалению насаждений проводят работники КП «Бурыньтеплокоммунсервис» с помощью техники, которая являются собственностью ФГ «Эдельвейс 2007». Осмотрев местность и зафиксировав вероятные правонарушения, экоинспектор ждал оперативно-следственную группу.

Впрочем, в это время к Леонтиевке прибыла руководитель ФГ «Эдельвейс 2007» и КФХ «Ладуха В.Б.», которая перекрыла дорогу и начала угрожать работнику инспекции расправой, если он не уедет. Кроме того, на место появились и высокопоставленные чиновники Бурынского горсовета. Экоинспектор предъявил служебное удостоверение, объяснил причину своего пребывания там и отметил, что ждет следователя. Однако это не остановило руководительницу агрофирм, которая продолжала угрожать и стала кому-то звонить.

Вскоре к месту вырубки подъехало 2 машины с 9-ю неизвестными лицами. Эти мужчины сразу отправились к служебному автомобилю экоинспектора, пытались его оттуда вытащить и забрать телефоны, а также нанесли ему несколько ударов.

Когда работнику инспекции удалось вырваться и закрыться, злоумышленники ножом порезали все колеса служебного автомобиля. Потом один из них достал канистру и угрожал сжечь машину, если Госэкоинспекция не прекратит «проверки в отношении городского головы Виктора Ладухи и его агрофирм «Эдельвейс 2007» и «Ладуха В.Б.».

К счастью, к этому моменту экоинспектор уже успел вызвать полицию. По данному факту уже открыто уголовное производство, а экоинспектор направляется в больницу для снятия телесных повреждений.

К слову, это не первое нападение на работников Госэкоинспекции в Сумской области неизвестными лицами, которые пытаются препятствовать разоблачению преступлений против окружающей среды на Бурынщини. Уголовное производство за аналогичное нарушение было открыто и полтора месяца назад, сообщает Госэкоиспекция в Сумской области.

Право Виктор Ладуха Госэкоинспекция
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