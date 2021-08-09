Что прогнозируют сумчанам синоптики?

21 августа: переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +13 .. + 18 °С, днем +23 .. + 28 °С.
22 - 23 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11 .. + 16 °С, днем +22 .. + 27 °С.
Температура воды в реках области 21..23 °С.
В четверг, 19 августа, в Сумах ожидаются дожди с грозами, местами град....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Первые дни новой недели из-за тропической воздушной массы с юго-запада на Сумщине ожидается усиление жары....
В ближайшие дни погоду в Сумской определять область повышенного давления....
В первые дни новой недели на Сумщине ожидается жаркая, местами с небольшими кратковременными дождями и грозами погода....