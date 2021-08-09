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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 07:3554

Что прогнозируют сумчанам синоптики?

На выходных на Сумщине ожидается преимущественно сухая, теплая погода.

21 августа: переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +13 .. + 18 °С, днем +23 .. + 28 °С.

22 - 23 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11 .. + 16 °С, днем +22 .. + 27 °С.

Температура воды в реках области 21..23 °С.

Общество Прогноз погоды
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