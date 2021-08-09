В ДТП на Сумщине погиб мотоциклист Сегодня, 20 августа, около 17.00, в селе Собичево Шосткинского района столкнулись автомобиль «Рено Трафик» под управлением 55-летнего водителя и мотоцикл «Мустанг» под управлением 56-летнего мужчины.

От полученных травм водитель мотоцикла погиб на месте ДТП. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.