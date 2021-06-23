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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:332

Сумской футзалист выиграл Суперкубок Украины

Сегодня, 20 августа, стартовал футзальный сезон в Украине.

В Харькове разыграли Суперкубок, за который сражались ивано-франковский «Ураган» с Артемом Фаренюком и херсонский «Продэксим» Николая Белоцерковца.

Воспитанники сумского футзала в этом поединке не забивали, но отыграли важную роль, начав в стартовых составах своих команд.

А выиграл трофей «Продэксим», который одержал волевую победу 6:3, проигрывая по ходу поединка 0:2.

Спорт Футзал
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