Сумской футзалист выиграл Суперкубок Украины

В Харькове разыграли Суперкубок, за который сражались ивано-франковский «Ураган» с Артемом Фаренюком и херсонский «Продэксим» Николая Белоцерковца.
Воспитанники сумского футзала в этом поединке не забивали, но отыграли важную роль, начав в стартовых составах своих команд.
А выиграл трофей «Продэксим», который одержал волевую победу 6:3, проигрывая по ходу поединка 0:2.
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