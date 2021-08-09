Всего 8% жителей Сумщины вакцинировались от коронавируса 78 397 жителей области уже привились двумя дозами вакцины против COVID-19.

По состоянию на 20 августа в области сделано 218 318 прививок, привилось 139 921 человек, в том числе 78 397 пациентов - двумя дозами. Об этом сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галина Хомета.

По ее словам, 19 августа было проведено 4942 прививки, в том числе в 7 центрах массовой вакцинации населения - 1005. Из общего числа привитых: COVISHIELD – 14 696 человек, в том числе 14656 первой дозой и 40 - второй. Вакциной COMIRNATY (Pfizer) в области сделано всего 62 585 прививок. Из них привилось 39 639 пациентов, а 22 946 пациентов - двумя дозами. Вакциной ASTRAZENECA проведения 35 592 прививки, привито первой дозой 11 618 пациентов, второй дозой – 23 974 человека.

Вакциной CORONAVAC сделано 74 035 прививок, из них 29 442 человека уже получили вторую дозу.

Вакциной MODERNA сделано 31 410 прививок, из них 1995 человек уже получили вторую дозу.