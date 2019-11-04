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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах соревновались тяжелоатлеты

В Сумах состоялся чемпионат города по тяжелой атлетике.

Соревнования проходили в зале тяжелой атлетики ДЮСШ «Украина». Участие в них приняли 22 спортсмена разных возрастов.

Победителями в весовых категориях стали: Мария Баглаг (55 кг), Галина Олексиенко (59 кг), Оксана Поладич (64 кг), Андрей Шкут (39 кг), Остап Васильченко (34 кг), Егор Привалов (55 кг), Александр Васильев (67 кг).

Спорт Тяжелая атлетика
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