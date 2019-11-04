В Сумах соревновались тяжелоатлеты

Соревнования проходили в зале тяжелой атлетики ДЮСШ «Украина». Участие в них приняли 22 спортсмена разных возрастов.
Победителями в весовых категориях стали: Мария Баглаг (55 кг), Галина Олексиенко (59 кг), Оксана Поладич (64 кг), Андрей Шкут (39 кг), Остап Васильченко (34 кг), Егор Привалов (55 кг), Александр Васильев (67 кг).
11-14 июля в Скадовске (Херсонской области) состоялись Всеукраинские спортивные соревнования под девизом «Кто ты, будущий олимпиец?» среди учащихся внешкольных учебных...
На выходных в Киеве проходил чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди ветеранов....
В Поляне Закарпатской области проходил чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет....
16-летняя сумчанка выиграла чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди 20-летних....
На выходных на Кипре проходили Средиземноморские игры по тяжелой атлетике среди ветеранов....