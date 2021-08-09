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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:50126

У Хоружівці відбувся фестиваль меду

19 серпня, на День пасічника України, на базі навчального відділення «Сумського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» в с. Хоружівка було проведено цікаве та колоритне свято - Фестиваль меду.

Свято видалося не тільки колоритним, а й пізнавальним, розважальним та смачним. Тут і виставка-ярмарок меду та продукції бджільництва, продаж агропродукції, проведення майстер-класів, розваг для дітей та концертна програма.

Для бджолярів у конференц-залі Центру сприяння розвитку об’єднаних територіальних громад державної служби зайнятості у Сумській області відбулася науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку бджільництва на Сумщині», яку відвідали пасічники не лише із Сумщини, а і з сусідніх областей, де учасники конференції отримали практичні та методичні поради.

«Служба зайнятості завжди шукає нові підходи у наданні послуг своїм клієнтам. Сьогоднішнє дійство вкотре довело, що до будь-якої справи треба докласти душу, тоді й отримаєш позитивний результат», - зазначив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

На святі гуло, як у вулику. Задоволення отримали не тільки організатори дійства, а й відвідувачі.

Общество
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