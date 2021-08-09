Под Шосткой столкнулись трактор и «Мерседес»

По имеющейся информации, трактор с цистерной, выезжая с второстепенной дороги (недалеко от с. Ковтуново), не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю «Мерседес» с прицепом, который двигался по главной. Произошло столкновение.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. «Мерседес» получит механические повреждения.
На месте аварии работали сотрудники полиции, пишет Шостка.инфо.
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