Под Шосткой столкнулись трактор и «Мерседес» Сегодня днем, 20 августа, в Шосткинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По имеющейся информации, трактор с цистерной, выезжая с второстепенной дороги (недалеко от с. Ковтуново), не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю «Мерседес» с прицепом, который двигался по главной. Произошло столкновение.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. «Мерседес» получит механические повреждения.

На месте аварии работали сотрудники полиции, пишет Шостка.инфо.