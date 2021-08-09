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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:39268

Под Шосткой столкнулись трактор и «Мерседес»

Сегодня днем, 20 августа, в Шосткинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По имеющейся информации, трактор с цистерной, выезжая с второстепенной дороги (недалеко от с. Ковтуново), не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю «Мерседес» с прицепом, который двигался по главной. Произошло столкновение.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. «Мерседес» получит механические повреждения.

На месте аварии работали сотрудники полиции, пишет Шостка.инфо.

Право Дтп
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