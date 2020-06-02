Сумчанам на заметку: за перебои в электроснабжении положена компенсация Украинцам рассказали какую компенсацию можно получить за перебои в электроснабжении. НКРЭКУ повысила размер компенсации потребителям, которая должна прийти автоматически в платежках за свет.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление, которое вводит более жесткие штрафные санкции за нарушения качества облэнерго снабжения электроэнергией потребителям, сообщает Хвыля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила член НКРЭКУ Ольга Бабий в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, своим решением Нацкомиссия приблизила стандарты электроснабжения к европейским. Теперь плановые перерывы в электроснабжении могут быть не более 12 часов (раньше были 24 часа), а в зимний период время на реконструкцию и ремонт сократили до 8 часов.

Кроме того, продолжительность аварийных ремонтов теперь должна быть не более 22 часов, раньше было 24 часа.

"Мало кто из нас знает, что, если у нас отсутствовало электроснабжение больше этого времени, то мы имеем право на компенсацию. Ранее бытовой потребитель имел право на компенсацию 200 гривен, сейчас эта компенсация составит 300 гривен", - сказала она.

Бабий пояснила, что компенсация должна прийти автоматически в платежке за месяц, в котором был перерыв по электроснабжению. Она подчеркнула, не нужно писать никаких заявлений. Если компенсация не была предоставлена автоматически - потребитель должен обратиться в НКРЭКУ.

"Эти наши компенсации должны стимулировать облэнерго модернизировать сети и улучшать качество обслуживания", - добавила она.

Ольга Бабий также отметила, если вследствие скачка напряжения у потребителя сгорели бытовые приборы, то он должен обращаться в облэнерго за компенсацией, а в случае возникновения спора - этот вопрос рассмотрит Государственная инспекция по энергетическому надзору.

Она добавила, что за последний год количество штрафных санкций возросла: если в 2019 году было компенсировано 3,2 млн грн, то в 2020 - 4,6 млн грн. "Сейчас Нацкомиссия ввела более жесткие стандарты к компаниям, которые распределяют энергию, это бывшие облэнерго. Для того, чтобы они повышали качество электроснабжения", - отметила Бабий.