В Сумах определили лучших предпринимателей года Ежегодно ко Дню предпринимателя в Сумах проходит конкурс на лучших предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Победители 2021:

- ООО «Керамейя» по данным Главного управления ГНС в Сумской области, лучшее предприятие - плательщик налогов в бюджет Сумской городской территориальной громады 2020 года.

- ООО «КЕРАМФОРТ»

- ООО «КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР»

- ООО «МЕРКУРИЙ-К» - по данным Главного управления ГНС в Сумской области, лучшее предприятие - плательщик налогов в бюджет Сумской городской территориальной громады 2020 года

- ООО «ОМИКО» - по данным Главного управления ГНС в Сумской области, лучшее предприятие - плательщик налогов в бюджет Сумской городской территориальной общины 2020 года

- ООО «ПОЛИГЛОТ-ОСВИТА»

- ООО «РЕКЛАМНАЯ ГРУППА РЕГИОН»

- ООО «Сумская компания насосного оборудования»

- ЧП Бабич Альбина Евгеньевна - сфера торговли и услуг. Магазин женской одежды «Альбина-стиль»

- ФЛП Волик Светлана Георгиевна. Современный дизайнер вышиванок «Свое», шьет одежду, занимается благотворительностью. Первая из города Сумы вошла в рейтинг «Сто успешных людей Украины»

- ФЛП Дерменжи Светлана Федоровна - директор магазина женской обуви «София» ведет многолетний семейный бизнес, ее семья одна из первых в Сумах открыла специализированный магазин женской обуви

- ФЛП Клецов Михаил Афанасьевич, с 1995 года основатель ветеринарных клиник «Ветпомощь»

- ФЛП Литовченко Ольга Борисовна, основательница «Галерее подарков Арчимбольдо»

- ФЛП Марей Марина Анатольевна - основательница школы-студии Marey Studio-School (наращивание, ламинирование, коррекция ресниц и бровей). Проводит обучение специалистов с нуля и повышение квалификации работающих специалистов

- ФЛП Оксенчук Светлана Евгеньевна, основатель магазина индустрии красоты «UNOVA»

- ФЛП Панова Юлия Викторовна, кафе-кондитерская Solohabar Петропавловская, ресторанный бизнес, собственная кондитерская. Занимается организацией услуг комплексного питания для предприятий; фуршетов, выездного питания.

- ФЛП Шкурат Елена Сергеевна. Руководитель женского фитнес-клуба «FitCurves» в г. Сумы.

Награждение грамотами городского головы за настойчивость, деловую инициативу состоится 4 сентября в рамках фестиваля ко Дню предпринимателя.