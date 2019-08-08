В Сумах определили лучших предпринимателей года

Победители 2021:
- ООО «Керамейя» по данным Главного управления ГНС в Сумской области, лучшее предприятие - плательщик налогов в бюджет Сумской городской территориальной громады 2020 года.
- ООО «КЕРАМФОРТ»
- ООО «КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР»
- ООО «МЕРКУРИЙ-К» - по данным Главного управления ГНС в Сумской области, лучшее предприятие - плательщик налогов в бюджет Сумской городской территориальной громады 2020 года
- ООО «ОМИКО» - по данным Главного управления ГНС в Сумской области, лучшее предприятие - плательщик налогов в бюджет Сумской городской территориальной общины 2020 года
- ООО «ПОЛИГЛОТ-ОСВИТА»
- ООО «РЕКЛАМНАЯ ГРУППА РЕГИОН»
- ООО «Сумская компания насосного оборудования»
- ЧП Бабич Альбина Евгеньевна - сфера торговли и услуг. Магазин женской одежды «Альбина-стиль»
- ФЛП Волик Светлана Георгиевна. Современный дизайнер вышиванок «Свое», шьет одежду, занимается благотворительностью. Первая из города Сумы вошла в рейтинг «Сто успешных людей Украины»
- ФЛП Дерменжи Светлана Федоровна - директор магазина женской обуви «София» ведет многолетний семейный бизнес, ее семья одна из первых в Сумах открыла специализированный магазин женской обуви
- ФЛП Клецов Михаил Афанасьевич, с 1995 года основатель ветеринарных клиник «Ветпомощь»
- ФЛП Литовченко Ольга Борисовна, основательница «Галерее подарков Арчимбольдо»
- ФЛП Марей Марина Анатольевна - основательница школы-студии Marey Studio-School (наращивание, ламинирование, коррекция ресниц и бровей). Проводит обучение специалистов с нуля и повышение квалификации работающих специалистов
- ФЛП Оксенчук Светлана Евгеньевна, основатель магазина индустрии красоты «UNOVA»
- ФЛП Панова Юлия Викторовна, кафе-кондитерская Solohabar Петропавловская, ресторанный бизнес, собственная кондитерская. Занимается организацией услуг комплексного питания для предприятий; фуршетов, выездного питания.
- ФЛП Шкурат Елена Сергеевна. Руководитель женского фитнес-клуба «FitCurves» в г. Сумы.
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