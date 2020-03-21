Жителів Сумщини запрошують підтримати флешмоб до Дня прапора В Україні до Дня Державного Прапора відбудеться всеукраїнський синьо-жовтий флешмоб у соціальних мережах.

23 серпня, у День Державного Прапора, пропонуємо взяти участь у всеукраїнському синьо-жовтому флешмобі. Запрошуємо всіх, хто народився з Україною в серці, вбратися у кольори нашого національного Прапора та поширити свою «синьо-жовту» світлину в соціальних мережах під хештегами: #MiйПрапорЄдиний #ДеньПрапора.