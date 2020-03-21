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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:3931

Жителів Сумщини запрошують підтримати флешмоб до Дня прапора

В Україні до Дня Державного Прапора відбудеться всеукраїнський синьо-жовтий флешмоб у соціальних мережах.

23 серпня, у День Державного Прапора, пропонуємо взяти участь у всеукраїнському синьо-жовтому флешмобі. Запрошуємо всіх, хто народився з Україною в серці, вбратися у кольори нашого національного Прапора та поширити свою «синьо-жовту» світлину в соціальних мережах під хештегами: #MiйПрапорЄдиний   #ДеньПрапора.

Общество День флага Флешмоб
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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