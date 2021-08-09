В Сумах на переходе сбили велосипедиста (видео) В результате ДТП в Сумах травмирован велосипедист.

19 августа, около 13 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Сумщины.

Стражи порядка, прибыв на место происшествия, предварительно выяснили, что 47-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan Leaf, допустила наезд на 39-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Вследствие ДТП мужчина получил телесные повреждения. Его госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.

Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции, и будет выяснять все обстоятельства происшествия.