В Сумах на переходе сбили велосипедиста (видео)

19 августа, около 13 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Сумщины.
Стражи порядка, прибыв на место происшествия, предварительно выяснили, что 47-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan Leaf, допустила наезд на 39-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Вследствие ДТП мужчина получил телесные повреждения. Его госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.
Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции, и будет выяснять все обстоятельства происшествия.
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