У Сумах презентували путівник музеєм «Дзвони пам'яті» У Центральній міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка презентували путівник музеєм «Дзвони пам'яті», засновником якого і ідейним натхненником створення є сумчанин, – громадський діяч, письменник, автор численних публікацій і книг на краєзнавчу тематику Анатолій БЛИЗНЮК.

Анатолій Близнюк по-справжньому захоплений своєю справою. Завдяки йому в Сумах відкрилися чотири музеї: освіти і науки (на базі обласного управління освіти і «Сумського центру професійно-технічної освіти»), воїнів-інтернаціоналістів – на базі Сумського училища будівництва і автотранспорту і «Дзвони пам'яті».

Йому вручили Почесну відзнаку «За заслуги перед містом» ІІІ ступеня.

Також, цього дня грамотою міського голови за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток національно-патріотичного виховання молоді та з нагоди Дня Незалежності України відзначили вчителя музичного мистецтва, керівнику міського творчого відділу при ГО «Паліцинська академія» Людмилу ПАСТУШЕНКО.

Супроводжувалась презентація путівника українськими піснями у виконанні сумського хору «Гармонія». Анатолій Близнюк щиро подякував вокальному колективу та всім, хто допомагав із виданням путівка й проведенням його презентації.