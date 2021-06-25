На Сумщине нелегально нарубили дров на 2 млн грн В Сумской области подозревается служащий агролесхоза в служебной халатности с убытками в 2,1 млн грн.

Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры 19 августа сообщено о подозрении мастеру леса Дочернего предприятия «Шосткинский агролесхоз», из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей которого общине нанесен ущерб в размере почти 2,1 млн грн (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый не обеспечил надлежащего контроля за проведением рубки леса, поэтому с декабря 2020 по январь 2021 года подчиненными работниками без соответствующих разрешений и лесорубочного билета незаконно срублено 168 деревьев разных пород, которые не подлежали вырубке. В результате служебной халатности мастера леса объединенной территориальной громаде нанесен ущерб, размер которой составляет почти 2,1 млн грн.

Противоправную деятельность лица разоблачена следственным отделом Шосткинского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.