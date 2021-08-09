Как будут работать центры массовой вакцинации на Сумщине в выходные? Как сообщила заместитель управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галина Хомета, центры вакцинации не будут прекращать своей работы даже в праздники.

В городе Сумы вакцинироваться можно в четырех центрах массовой вакцинации.

В частности, в эти выходные в городе Сумы продолжит свою работу центр массовой вакцинации в ТРЦ «Киев» (ул. Кооперативная, 2). В субботу и воскресенье в центре будут прививать с 9.00 до 13.00, а 23 и 24 августа - с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00.

Также традиционно будут работать центры, расположенные в Сумах по ул. Привокзальная, 3-а и ул. Ильинская, 48/50: в субботу, воскресенье, с 9.00 до 13.00, 23-24 августа также с 9.00 до 13.00.

Кроме того, развернуто центр вакцинации в ТЦ «Эпицентр» по ул. Героев Крут 1/3. Желающие привиться смогут это сделать ежедневно с 11.00 до 17.00.

Работать будут центры вакцинации и в районных центрах. Так, в городе Ромны такой центр продолжит свою работу в Роменском городском ЦПМСД № 1 (переулок Коржевского, 7). В субботу и воскресенье здесь прививать с 9.00 до 13.00, 23 августа - с 13.00 до 16.00, 24 августа - с 9.00 до 13.00.

В Шостке приглашают вакцинироваться в Шосткинский ГЦПМСД (ул. Свободы, 14): суббота - воскресенье: с 9.00 до 12.00, 23 августа с 10.00 до 16.00, 24 августа с 9.00 до 12.00).

В г. Ахтырка такой центр функционирует на базе ЦПАУ (ул. Независимости, 5). В субботу центр будет работать с 8.30 до 13.00, 23 августа - с 8.30 до 13.00.

В г. Конотоп центр вакцинации действует в КНП «Конотопская центральная районная больница им. академика Михаила Давыдова» (ул. Николая Амосова, 3). В субботу и воскресенье здесь будут вакцинировать с 9.00 до 13.00, а 23-24 августа - с 9.00 до 15.00.

Подробно о центрах и пункты вакцинации смотрите по ссылке.