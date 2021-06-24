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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:33314

СБУ просить сумчан бути пильними під час святкуань

СБУ закликає українців бути пильними та звертати особливу увагу на питання безпеки напередодні та під час святкування Дня Незалежності України.

Адже у цей період традиційно посилюється ворожа пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, зростає вірогідність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію у країні.
Служба безпеки України системно протидіє цим проявам. Зокрема, в останні місяці у більшості регіонів країни Служба провела низку антитерористичних навчань та відпрацювала дії із захисту стратегічно важливих об’єктів.
В Управлінні СБУ в Сумській області працює спеціальна гаряча лінія, куди можуть звертатися громадяни – (0542) 61-00-69, а також відповідна електронна пошта: callcenter@ssu.gov.ua
На гарячу лінію СБУ потрібно телефонувати у випадку, якщо ви:
• маєте інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності або інших протиправних дій;
• помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;
• побачили підозрілі транспортні засоби чи безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об’єктів;
• виявили підозрілі предмети чи засоби ураження у громадських місцях;
* з інших питань.
Інформація, отримана через телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.
Бажаємо вам гарного відпочинку і безпечного святкування 30-ї річниці Дня Незалежності України!

Общество СБУ
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