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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:00153

В Мирополье открыли обновленный пункт «скорой»

В с. Мирополье Сумского района открыли обновленное помещение пункта постоянного базирования бригады экстренной медицинской помощи.

По словам начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергея Бутенко, за счет собственных средств, полученных в результате основной хозяйственной деятельности, Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф не только смог улучшить условия в помещениях центра, но и закупить новые автомобили. Один из них будет работать в этом пункте.

«Сейчас центр активно улучшает материально-техническую базу в пунктах постоянного базирования. И как пример - этот пункт в с. Мирополье - приграничном населенном пункте области, - отметил Сергей Бутенко. - Центр за свои средства, а это около 200 тыс. грн, вместе с руководством Миропольской громады сделали все для того, чтобы улучшить условия в этом пункте».

Фельдшер пункта Людмила Пьятикова рассказала, что в заведении обновили всю мебель, отремонтировано фельдшерскую комнату, комнату отдыха, санитарную комнату, душевую.

Общество Мирополье Скорая помощь
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