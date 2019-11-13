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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:06484

В Сумах не собрался новый исполком

Сегодня, 20 августа, должно было пройти первое заседание нового состава исполкома сумского горсовета.

В повестке дня было 70 вопросов, однако кворум не собрался. Было всего 7 членов исполкома из 21. Для кворума нужно 11. Была орагнизована даже трансляция, но ее не пускали в эфир. Хотя за 35 минут будет заплачено из горбюджето...

Несмотря на отсутствие заседаний, этим составом уже было принято несколько десятков решений в так называемом рабочем порядке, то есть путем сбора подписей.

Напомним: новый состав утвердили еще 14 июля на сессии горсовета. Павда, новым он может считаться с большой натяжкой. Там всего 8 новичков. Остальные были в предыдущем составе, который проголосовал за повышение тарифов в маршрутках еще в январе. После этого была петиция горожан о роспуске исполкома. Она набрала необходимое количество голосов за считанные часы, но была вынесена на рассмотрение горсовета лишь спустя 4 месяца. Была поддержана депутатами, но ветирована мэром. Затем после кулуарных договоренностей снова вынесена и поддержана, также был сформирован условно новый состав исполкома.

Политика Исполком
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