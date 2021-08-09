В центре Сум произошла тройная ДТП: есть пострадавшие Вечером 19 августа у перекрестка улицы Петропавловская и Покровской площади произошла тройная ДТП.

Водитель автомобиля Dodge, осуществляя поворот с ул. Петропавловская на площадь Покровская, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилями ВАЗ 2110 и ВАЗ 21099. Водителя последнего авто с места происшествия забрала бригада «скорой». У водителей отобраны биоматериалы для установления состояния алкогольного / наркотического опьянения, пишет 0542.ua.