В центре Сум произошла тройная ДТП: есть пострадавшие

Водитель автомобиля Dodge, осуществляя поворот с ул. Петропавловская на площадь Покровская, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилями ВАЗ 2110 и ВАЗ 21099. Водителя последнего авто с места происшествия забрала бригада «скорой».
У водителей отобраны биоматериалы для установления состояния алкогольного / наркотического опьянения, пишет 0542.ua.
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